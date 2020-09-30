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Водитель ожидает суда за гибель пассажирки в ДТП в Ульяновской области

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Житель Ульяновской области ожидает суда за ДТП, в котором погибла пожилая женщина. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Смертельная авария произошла 27 сентября 2019 года в Николаевском районе. По данным следствия, водитель ВАЗ-21103 потерял управление при повороте и выехал на встречку, где врезался в «Ладу Гранту», пишет 1ul.ru.

В салонах обеих машин находились пожилые женщины, которые получили множество травм. Пассажирка «ВАЗа» скончалась спустя две недели в больнице.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы и запрет на управление автомобилем на срок до трех лет.

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