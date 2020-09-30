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Ремонт дорог по нацпроекту завершается в Нижнем Тагиле

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Тагиле предстоит обновить еще пять объектов. Уже приняты в эксплуатацию 24 участка общей протяженностью более 30 км. Ремонт на городских магистралях полностью завершится к 15 октября.

Открыты для проезда транспорта дороги на улицах Красногвардейская, Фестивальная, Береговая-Ударная, передает ТагилСити.Ру. Самым крупным объектом этого года стал Уральский проспект. Дорогу покрывали износостойким асфальтобетоном. Стоимость работ составила почти 100 млн рублей.

Во время реконструкции моста через реку Сулем на участке трассы Нижний Тагил — поселок Висимо-Уткинск — деревья Усть-Утка будет вырублено 917 деревьев. Это около 350 сосен и пихт, порядка 250 лиственниц и кедров, берез, осин и ив. Постановление опубликовано на официальном сайте администрации города. Работы проводит Управление автомобильных дорог.

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