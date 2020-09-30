Неймар стал крупнейшим неплательщиком налогов в Испании

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар возглавил список физических лиц, уклонившихся от уплаты налогов в Испании. Об этом 30 сентября сообщает газета ABC со ссылкой на минфин Испании.

Отмечается, что 28-летний футболист задолжал испанским налоговым органам €34,6 млн. По мнению местных властей, Неймар мог скрыть часть своих доходов, когда в 2013-2017 годах выступал за «Барселону».

Несколько лет назад бразильца уже обвиняли в мошенничестве при переходе из «Сантоса» и каталонскую «Барселону» в 2013 году. Уголовное дело возбудили после жалобы компании DIS, занимающейся инвестициями и владеющей частью прав на футболиста.

Так, сумма трансфера, по утверждениям «Сантоса», составила €57,1 млн. Из них €17,1 млн ушло клубу, а €40 млн — семье футболиста. Однако суд в Испании заявил, что на деле «Барселона» выплатила не менее €83,3 млн.

Летом 2017 года Неймар перешел во французский ПСЖ за €222 млн. Этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола.