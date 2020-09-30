Прямой эфир

Спасатели вышли на поиски заблудившихся на Эльбрусе альпинистов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии заблудились два альпиниста из Мытищ, спасатели выдвинулись на поиски, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии в среду, 30 сентября.

Бизнес идет в гору: неподготовленные туристы продолжают гибнуть на Эвересте
Величайшая вершина мира стала источником дохода

«Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, высота 4800 метров, незарегистрированная группа альпинистов в составе 2-х человек из г. Мытищи заблудилась и попросила о помощи», — сказано в сообщении.

На поиски выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники.

Это вторая поисково-спасательная операция, которая проходит в среду на Эльбрусе. Ранее в ведомстве сообщили, что на высоте 5,2 тыс. метров о помощи попросили двое альпинистов из Набережных Челнов.

По предварительной информации, при восхождении одному из них стало плохо. На их поиски вышли шестеро спасателей.

19 сентября на Эльбрусе спасатели нашли трех сбившихся с пути туристов и спустили их с высоты 2900 м.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020