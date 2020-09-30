Спасатели вышли на поиски заблудившихся на Эльбрусе альпинистов

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии заблудились два альпиниста из Мытищ, спасатели выдвинулись на поиски, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии в среду, 30 сентября.

«Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, высота 4800 метров, незарегистрированная группа альпинистов в составе 2-х человек из г. Мытищи заблудилась и попросила о помощи», — сказано в сообщении.

На поиски выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники.

Это вторая поисково-спасательная операция, которая проходит в среду на Эльбрусе. Ранее в ведомстве сообщили, что на высоте 5,2 тыс. метров о помощи попросили двое альпинистов из Набережных Челнов.

По предварительной информации, при восхождении одному из них стало плохо. На их поиски вышли шестеро спасателей.

19 сентября на Эльбрусе спасатели нашли трех сбившихся с пути туристов и спустили их с высоты 2900 м.