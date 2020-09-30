Стелу «Город воинской славы» открыли в Петрозаводске

В Петрозаводске открыли стелу «Город воинской славы». Церемонию посетили губернатор Карелии Артур Парфенчиков, Глава города Ирина Мирошник, представители городской администрации, представитель Совбеза России Сергей Вахруков.

«Монумент станет притягательным местом, где можно будет почтить память героев войн разных времён», — подчеркнул Вахруков. Как пишет ИА FlashNord, возле стелы есть скамейки для отдыха.

Добавим, что в городе заново установят памятный знак «Дерево дружбы», который ранее демонтировали с Аллеи городов-побратимов. На эти цели планируют направить 14,5 млн рублей. «Дерево дружбы» должно появиться к середине ноября на набережной Онежского озера в парке Победы.