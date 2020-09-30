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Водитель въехал в толпу подростков в Воркуте

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В Воркуте водитель иномарки совершил наезд на группу подростков, погибла одна девушка, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 30 сентября.

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Инцидент произошел вечером в среду в воркутинском поселке Воргашор. Автомобилем Volkswagen Polo управлял 18-летний водитель. В результате ДТП скончалась 16-летняя девушка, еще трое подростков в возрасте 15-16 лет получили травмы различной степени тяжести.

«На место выехал руководитель следственного отдела по г. Воркута СУ СК России по Республике Коми и следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления <…> проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

В ведомстве ТАСС уточнили, что подростки шли по проезжей части, водитель отправлен на медицинское освидетельствование.

Следственное управление инициировало передачу материалов проверки по факту ДТП в производство следователей СК России.

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве сотрудник дорожно-патрульной службы сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

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