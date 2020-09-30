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Почти все котельные запустили в работу в Брянске

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В Брянске спустя три дня после начала отопительного сезона в работу запущены 314 из 329 котельных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент тепло поступает в 2133 из 2493 многоквартирных домов, в 122 из 137 учреждений здравоохранения. Также отапливаются 164 из 178 учреждений образования – 61 школ, 99 детсадов и четыре учреждения допобразования, пишет NASHBRYANSK.RU.

По данным комитета ЖКХ горадминистрации, постепенное подключение всех объектов инфраструктуры и домов проходит в соответствии с графиком. Аварийных ситуаций зафиксировано не было.

15 сентября сообщалось о том, что к запуску отопительного сезона приступили более чем в 20 российских регионах. Включать отопление начинают в зависимости от температуры воздуха в каждом из них.

9 сентября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства выразил надежду, что власти смогут на должном уровне подготовиться к осенне-зимнему отопительному сезону.

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