Собственный навигационный шрифт разработают в Ижевске

У Ижевска в 2021 году появится свой навигационный шрифт. Об этом сообщили в пресс-службе Центра территориального развития Удмуртской Республики.

С 25 по 27 сентября в Ижевске проходила школа практического дизайна «Реформа», где местные дизайнеры поучаствовали в разработке городского навигационного шрифта. Центр территориального развития взял за основу несколько наработок и дальше, совместно со студией «Паратайп», из них сделают профессиональный шрифт с необходимым набором знаков, передает ИА «Сусанин».

До конца года дизайнеры представят конкретный результат. Уже в 2021 году начнётся активное внедрение готового шрифта во всю коммуникацию Ижевска: информационные сообщения, навигация, таблички домов.

