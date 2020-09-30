Мост капитально отремонтировали через ручей на трассе «Лена» в Якутии

В Якутии завершили капитальный ремонт моста через ручей, расположенный на 707-м км трассы А-360 «Лена». Также на объекте обновили ограждение.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе Упрдор «Лена», протяженность моста составляет 7 м. Дорожники заменили береговые опоры, плиты пролетного строения и переходные плиты. Также были выполнены работы по укреплению русловой части сооружения.

Кроме того, на мосту заменили барьерное ограждение общей длиной свыше 160 м.

Протяженность автодороги А-360 «Лена» составляет 1157 км. Она проходит по территориям двух районов Амурской области и четырем улусам Якутии.

В конце августа сообщалось, что в Якутии на федеральной автодороге «Вилюй» в ближайшие пару месяцев будет завершено строительство сразу четырех мостов. Общая протяженность сооружений составит 585 м.