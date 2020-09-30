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В Москве за сутки умерли 24 пациента с COVID-19

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За последние сутки в Москве скончались 24 пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили в столичном оперштабе.

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В общей сложности за всё время пандемии в столице умерли 5254 человека с COVID-19.

Ранее в этот день вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за последние сутки в городе выздоровели 1349 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число вылечившихся москвичей увеличилось до 248 650.

С 28 сентября в Московском регионе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 начали действовать новые меры для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано в ближайший месяц соблюдать домашний режим.

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По состоянию на 30 сентября в России выявили 1 176 286 случаев COVID-19 в 85 регионах, из которых 8481 — за последние сутки. За весь период пандемии в стране от заболевания скончались более 20,7 тыс. пациентов, свыше 958 тыс. вылечились.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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