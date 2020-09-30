Восемь детсадов и 14 школ построят в Красноярском крае за три года

В Красноярском крае с период с 2021 по 2023 годы на реализацию программы «Развитие образования» направят 206 млрд рублей. За три года планируется построить восемь детсадов и 14 школ, сообщила министр образования региона Светлана Маковская.

В 2021 году на программу выделят 72,1 млрд рублей. На них планируется завершить строительство детсада на 270 мест в Сосновоборске, детсада на 190 мест в Ужуре, четырех детсадов в Красноярске, а также школ в Боготоле и поселке Мотыгино, которые смогут вместить по 550 учеников каждая, школы в поселке Саянский на 275 мест и в поселке Ванавара на 450 мест, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По прогнозам специалистов, в следующем году дошкольное образование в регионе будут получать 154 тыс. детей, школьное образование – 359 тыс. В техникумах и колледжах будут учиться около 43 тыс. человек.

Ежегодно около 25% общего краевого бюджета направляется на развитие системы образования в регионе.

18 сентября сообщалось, что депутаты Госдумы предложили ввести студенческий капитал и выдавать выпускникам вузов 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений по 250 тыс.