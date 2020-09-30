В Красноярском крае произошел разлив нефти на реке Хатанга

Росрыболовство оценит ущерб от разлива нефти на реке Хатанга в Красноярском крае, сообщили в ведомстве в среду, 30 сентября.

По словам руководителя объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрия Клокова, на берегу реки были зафиксированы следы разлива нефти. Опросив сотрудников местной коммунальной компании ООО «Энергия», специалисты выяснили, что в ночь с 26 по 27 сентября при перекачке нефти из ТН «Лена» на склад ГСМ коммунального хозяйства произошел аварийный отрыв танкера от берега.

По предварительным подсчетам, из-за разгерметизации нефтепровода на берег вылилось около 2 т нефти, часть которой попала в Хатангу. Руководство компании попыталось самостоятельно локализовать последствия разлива, не сообщив никому об инциденте.

«В самое ближайшее время будут взяты пробы воды, почвы, бентоса для точного расчета ущерба, причиненного водным биоресурсам бассейна реки Хатанги», — цитирует Клокова ТАСС.

После первого осмотра места разлива на поверхности воды были зафиксированы масляные пятна, следы нефтепродуктов в почве и сильный запах.

Сейчас Енисейское ТУ Росрыболовства передало необходимые материалы в прокуратуру Красноярского края, возбуждено уголовное дело. Также по факту разлива проводится административное расследование.