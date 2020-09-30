В Дагестане заключен под стражу пособник сбежавших из колонии

Пособник сбежавших заключенных из колонии в Дагестане заключен под стражу, сообщается в среду, 30 сентября, на сайте следственного управления СК РФ по республике.

«По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый является родственником одного из заключенных и помогал ему и его сокамерникам сбежать.

Ранее в этот день сообщалось, что все сбежавшие из дагестанской колонии заключенные были задержаны на территории Калмыкии. Позже стало известно, что пастух, который помог поймать заключенных, получит 1 млн рублей.

О том, что шестеро заключенных исправительной колонии № 2 в Дагестане сделали подкоп и сбежали, стало известно 23 сентября. Следственный комитет России задержал одного из сотрудников колонии и предъявил ему обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).