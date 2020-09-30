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Предложившему взятку за место на рынке мужчине вынесли приговор в Якутске

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Якутский горсуд вынес приговор мужчине, предложившему взятку заместителю руководителя Крестьянского рынка. Его признали виновным.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканской прокуратуры, в июле подсудимый положил на стол замруководителя рынка 80 тыс. рублей в качестве взятки за аренду торговой площади. Его задержали сотрудники УФСБ по Якутии.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в значительном размере».

Сторона защиты ходатайствовала о прекращении уголовного дела и наложении на подсудимого штрафа, но суд отклонил ходатайства. Мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штраф в размере 400 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

28 сентября сообщалось, что Следственный комитет (СК) предъявил обвинение заместителю главы администрации Евпатории, а также двоим его сообщникам за получение взятки на сумму свыше 10,5 млн рублей.

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