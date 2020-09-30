Правительство РФ обсудит изменение госнадзора за применением химикатов

Правительство России обсудит совершенствование государственного надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами на заседании 1 октября, сообщила пресс-служба кабмина 30 сентября.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить соблюдение требований к безопасности применения пестицидов и агрохимикатов, исключить негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду при применении пестицидов и агрохимикатов», — отмечается в сообщении.

Ранее, 31 июля, президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Закон устанавливает порядок применения пестицидов и агрохимикатов с учетом результатов оценки качества земель и их плодородия, определенного на основании таких обследований, и порядок проведения почвенных, геоботанических и иных обследований земель сельскохозяйственного назначения.

В 2019 году пасечники в нескольких регионах России жаловались на отравление пчел во время обработки полей.

В Хабаровском крае министерство сельского хозяйства предложило аграриям оповещать население населенных пунктов вблизи полей за три дня до обработки через местные администрации или СМИ. Кроме того, по границам полей необходимо установить знаки «Обработано пестицидами».