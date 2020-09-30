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Суд Парижа обязал вернуть наследникам коллекционера похищенные нацистами картины

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Апелляционный суд Парижа обязал Министерство культуры Франции вернуть наследникам еврейского коллекционера Рене Жимпеля три картины, которые были украдены нацистами во время Второй мировой войны, сообщает Agence France-Presse в среду, 30 сентября.

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Таким образом, суд отменил приговор парижского Исправительного суда от 2019 года, в котором истцам отказали в возвращении полотен, выставленных в музее современного искусства коммуны Труа и музее Кантини в Марселе. Суд обосновал это невозможностью идентифицировать подлинность данных картин, у которых неоднократно менялись не только хозяева, но и названия.

Сейчас же вердикт гласит, что существуют «серьезные указания» на то, что именно эти живописные полотна принадлежали Жимпелю, а их продажа была признана незаконной. Доказательства смогли собрать исследователи, которые составили отчет на основе архивных документов.

Выяснилось, что Жимпель приобрел работы французского живописца Андре Дерена «Paysage à Cassis», «La Chapelle-sous-Crecy» и «Pinède, Cassis» на аукционе в 1921 году, однако позже те были украдены, когда коллекционеру пришлось бежать из Парижа в 1940 году. В 1944-м его задержали и отправили в концлагерь, где он умер в 1945 году.

В январе сообщалось, что власти Германии вернут картины наследникам французско-еврейского коллекционера Армана Дорвиля, которые были украдены нацистами.

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