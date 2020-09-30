Суд Парижа обязал вернуть наследникам коллекционера похищенные нацистами картины
Апелляционный суд Парижа обязал Министерство культуры Франции вернуть наследникам еврейского коллекционера Рене Жимпеля три картины, которые были украдены нацистами во время Второй мировой войны, сообщает Agence France-Presse в среду, 30 сентября.
Таким образом, суд отменил приговор парижского Исправительного суда от 2019 года, в котором истцам отказали в возвращении полотен, выставленных в музее современного искусства коммуны Труа и музее Кантини в Марселе. Суд обосновал это невозможностью идентифицировать подлинность данных картин, у которых неоднократно менялись не только хозяева, но и названия.
Сейчас же вердикт гласит, что существуют «серьезные указания» на то, что именно эти живописные полотна принадлежали Жимпелю, а их продажа была признана незаконной. Доказательства смогли собрать исследователи, которые составили отчет на основе архивных документов.
Выяснилось, что Жимпель приобрел работы французского живописца Андре Дерена «Paysage à Cassis», «La Chapelle-sous-Crecy» и «Pinède, Cassis» на аукционе в 1921 году, однако позже те были украдены, когда коллекционеру пришлось бежать из Парижа в 1940 году. В 1944-м его задержали и отправили в концлагерь, где он умер в 1945 году.
В январе сообщалось, что власти Германии вернут картины наследникам французско-еврейского коллекционера Армана Дорвиля, которые были украдены нацистами.