Азербайджан сообщил о предложении России посредничества по Карабаху

Россия предложила свои посреднические усилия для снижения напряженности между Баку и Ереваном, сообщает в среду, 30 сентября, пресс-служба МИДа Азербайджана.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в среду состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и его российским коллегой Сергеем Лавровым о ситуации в Нагорном Карабахе.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу напряженности в регионе и подчеркнул важность достижения прекращения огня. Он предложил посредничество России в усилиях по снижению напряженности как внутри страны, так и с другими сопредседателями Минской группы», — говорится в публикации.

30 сентября министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщило, что с начала боевых действий 27 сентября погибли 104 военнослужащих армии НКР.

В этот же день пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что после бомбежки авиацией Азербайджана в карабахском городе Мартакерт погибли трое мирных жителей.

29 сентября Армения сообщила об уничтожении 137 единиц бронетехники ВС Азербайджана, 72 беспилотников, семи вертолетов и одного самолета в Нагорном Карабахе. Также Ереван обвинил Баку и ВС Турции в уничтожении своего штурмовика Су-25 в воздушном пространстве Армении.

28 сентября Армения заявила о гибели 28 военнослужащих в ходе боестолкновения в Карабахе.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.