Ремонт многоквартирных домов завершат в Артеме к декабрю

В Артеме (Приморский край) к 1 декабря планируют завершить ремонт 11 многоквартирных домов. Об этом ИА PrimaMedia рассказали в пресс-службе администрации Артемовского городского округа.

На данный момент значительное количество работ выполнено по устройству кровли и фасада в доме по адресу Донбасская, 25. Аналогичные работы проводят в доме на площади Ленина, 7.

Также ремонт кровли идет на улице Ангарская, 51, Интернациональная, 64, Каширская 34/1, Лазо, 36, Ленина, 15, Норильская, 4 и Силина, 40. Восстановление кровли проходит по адресу Кооперативная, 4. Рабочие уже завершают возведение каркаса первой блок-секции. Предстоит соорудить еще две, а затем смонтировать покрытие.

На Симферопольской, 3 ремонтные работы запланированы в подвале дома.

Ранее в России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом ознакомились «Известия». Стандарт установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый многоквартирный дом.