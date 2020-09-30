Главу турфирмы в Хабаровске заключили под стражу за мошенничество

В Хабаровске возбудили уголовное дело о мошенничестве в туристической сфере. Фигурантом по нему проходит директор одной из турфирм. Женщину заключили под стражу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по краю.

Установлено, что в период с июля 2018 года по сентябрь 2020-го 43-летняя директор турфирмы похитила у горожан 1,6 млн рублей. Женщина заключала с клиентами договоры и присваивала деньги. На данный момент известно о десяти потерпевших, отдых которых не состоялся, пишет ИА AmurMedia.

Для придания солидности своей фирме хабаровчанка арендовала помещение в одном из крупнейших торговых центров города. В ходе обысков в офисе полицейские изъяли документацию и цифровые носители информации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы. Полиция продолжает поиск других потерпевших.

В июле сообщалось, что руководителя туристической фирмы в Клинцах (Брянская область) будут судить по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, 64-летняя женщина с июля 2017 года по сентябрь 2018-го обманным путем присвоила деньги девяти человек.