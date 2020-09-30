Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Глава Евросовета призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня
Мир
МВД Украины подтвердило гражданство США у погибшей сотрудницы посольства
Общество
Мясников назвал требующие обращения к врачу симптомы COVID-19
Общество
Силуанов прокомментировал вопрос отмены накопительной части пенсии
Общество
Ракова объяснила необходимость продолжительных каникул для школьников

Главу турфирмы в Хабаровске заключили под стражу за мошенничество

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске возбудили уголовное дело о мошенничестве в туристической сфере. Фигурантом по нему проходит директор одной из турфирм. Женщину заключили под стражу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по краю.

Установлено, что в период с июля 2018 года по сентябрь 2020-го 43-летняя директор турфирмы похитила у горожан 1,6 млн рублей. Женщина заключала с клиентами договоры и присваивала деньги. На данный момент известно о десяти потерпевших, отдых которых не состоялся, пишет ИА AmurMedia.

Для придания солидности своей фирме хабаровчанка арендовала помещение в одном из крупнейших торговых центров города. В ходе обысков в офисе полицейские изъяли документацию и цифровые носители информации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы. Полиция продолжает поиск других потерпевших.

В июле сообщалось, что руководителя туристической фирмы в Клинцах (Брянская область) будут судить по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, 64-летняя женщина с июля 2017 года по сентябрь 2018-го обманным путем присвоила деньги девяти человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020