Площадь пожаров в Воронежской области достигла 87 га

Общая площадь пожаров в Воронежской области достигла 87 гектаров, сообщает региональное ГУ МЧС России 30 сентября.

Уточняется, что в нескольких районах пожары локализованы: в Ольховатском районе — на площади 25 га, в Острогожском районе — на площади 10 га, в Рамонском районе — на площади 2 га.

Горят 20 га сухой растительности и лесной подстилки в Павловском районе у поселка Николаевка. Огнем там повреждено два жилых и четыре нежилых дома.

В тушении пожара принимал участие вертолет Ка-32, он сбросил в целом 48 т воды на горящие участки.

В Лискинском районе пожар охватил 30 га, пострадавших и погибших нет.

Всего к тушению пожаров привлечено 285 человек и 98 единиц техники в регионе.

Ранее 30 сентября сообщалось о возникновении крупного лесного пожара в Цимлянском районе Ростовской области.

Источником возгорания стал степной пожар. Из-за сильного ветра огонь быстро перешел в стадию верхового лесного пожара.

На месте возгорания работают 87 человек и 24 единицы техники, для оперативной локализации и ликвидации пожара группировку наращивают, информирует RostovGazeta.