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Виртуальные очки для отслеживания пожаров передали спасателям ЕАО

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Виртуальные очки для слежения за полетом беспилотников появились на вооружении в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Виртуальные очки будут передавать изображение с коптера, осуществляющего мониторинг территории. Взгляд от первого лица даст возможность спасателям точно позиционировать устройство и вовремя направлять технику и людей на земле на наиболее опасные участки, пишет ИА EAOMedia.

В МЧС отмечают, что беспилотные авиасистемы применяются для воздушной разведки в ЕАО с 2016 года.

С июля 2020 года беспилотная авиация в регионе выполнила более 50 полетов. Было обследовано 237 кв. км. Во время паводков удалось обследовать более 1 тыс. объектов. Также коптеры применялись в двух поисковых операциях.

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