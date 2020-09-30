Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Глава Евросовета призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня
Мир
МВД Украины подтвердило гражданство США у погибшей сотрудницы посольства
Общество
Мясников назвал требующие обращения к врачу симптомы COVID-19
Общество
Силуанов прокомментировал вопрос отмены накопительной части пенсии
Общество
Ракова объяснила необходимость продолжительных каникул для школьников

Жители регионов присоединятся к всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уникальное событие — всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» — 2 октября объединит всех неравнодушных к теме экологии из разных регионов страны. Речь идет об экологическом тесте. Звездные гости, такие, как Николай Дроздов, Николай Валуев, Вячеслав Фетисов, Федор Конюхов, и другие, зачитают вопросы по темам экологии, охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий, истории экологии России.

Участниками «ЭкоТолка» станут люди разного возраста и статуса: от школьников, студентов и блогеров до представителей государственной власти и самих образовательных организаций. В их числе и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Центральной площадкой станет «Аптекарский огород» в Москве. Одновременно в режиме онлайн присоединятся регионы, включая профильные факультеты крупнейших российских вузов и школ. По завершении акции результаты онлайн-тестирования будут подсчитаны автоматически, а региональные комиссии подведут итоги офлайн-мероприятий.

Прямая трансляция будет доступна в «Яндекс.Эфире» по ссылке, а также на телеканале 1ЭКОТВ.РФ. Генеральный информационный партнер «ЭкоТолка» — Первое общественное экологическое телевидение. Начало мероприятия в 10:30 по Москве.

Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» пройдет при поддержке Минприроды России и госкорпорации «Росатом». Мероприятие реализуется в рамках Недели экологического образования и просвещения, организованной Международным научно-образовательным консорциумом «Кадры для зеленой экономики» в период с 25 сентября по 2 октября 2020 года.

Инициаторы и организаторы всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк» — благотворительный фонд Федора Конюхова «Зеленая планета», Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды «РУСРЕЦИКЛИНГ» и Международный научно-образовательный консорциум «Кадры для зеленой экономики» в партнерстве с Федеральным научно-образовательным консорциумом «Передовые ЭкоТехнологии» (РХТУ им.

Д.И. Менделеева, УдГУ, ИРНИТУ, ВятГУ, Курганский филиал РАНХиГС, СГТУ им. Ю.А. Гагарина), при поддержке движения ЭКА, Федерального экологического оператора, Российской академии наук.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020