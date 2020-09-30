Жители регионов присоединятся к всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк»

Уникальное событие — всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» — 2 октября объединит всех неравнодушных к теме экологии из разных регионов страны. Речь идет об экологическом тесте. Звездные гости, такие, как Николай Дроздов, Николай Валуев, Вячеслав Фетисов, Федор Конюхов, и другие, зачитают вопросы по темам экологии, охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий, истории экологии России.

Участниками «ЭкоТолка» станут люди разного возраста и статуса: от школьников, студентов и блогеров до представителей государственной власти и самих образовательных организаций. В их числе и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Центральной площадкой станет «Аптекарский огород» в Москве. Одновременно в режиме онлайн присоединятся регионы, включая профильные факультеты крупнейших российских вузов и школ. По завершении акции результаты онлайн-тестирования будут подсчитаны автоматически, а региональные комиссии подведут итоги офлайн-мероприятий.

Прямая трансляция будет доступна в «Яндекс.Эфире» по ссылке, а также на телеканале 1ЭКОТВ.РФ. Генеральный информационный партнер «ЭкоТолка» — Первое общественное экологическое телевидение. Начало мероприятия в 10:30 по Москве.

Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» пройдет при поддержке Минприроды России и госкорпорации «Росатом». Мероприятие реализуется в рамках Недели экологического образования и просвещения, организованной Международным научно-образовательным консорциумом «Кадры для зеленой экономики» в период с 25 сентября по 2 октября 2020 года.

Инициаторы и организаторы всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк» — благотворительный фонд Федора Конюхова «Зеленая планета», Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды «РУСРЕЦИКЛИНГ» и Международный научно-образовательный консорциум «Кадры для зеленой экономики» в партнерстве с Федеральным научно-образовательным консорциумом «Передовые ЭкоТехнологии» (РХТУ им.

Д.И. Менделеева, УдГУ, ИРНИТУ, ВятГУ, Курганский филиал РАНХиГС, СГТУ им. Ю.А. Гагарина), при поддержке движения ЭКА, Федерального экологического оператора, Российской академии наук.