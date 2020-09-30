Сумма штрафов за несоблюдение масочного режима в Подмосковье превысила 23 млн рублей

Свыше 7,3 тыс. пассажиров общественного транспорта Подмосковья оштрафовали за отсутствие защитной маски с мая по август, общая сумма штрафов составила более 23 млн рублей. Об этом в среду, 30 сентября, ТАСС сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Более 7,3 тыс. пассажиров общественного транспорта Московской области были оштрафованы за нарушение масочного режима в период с мая по август. Общая сумма штрафов составила более 23 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что наибольшее количество нарушителей масочного режима выявили в железнодорожном транспорте — им выписали свыше 4 тыс. штрафов. В автобусах Подмосковья было выписано более 3 тыс. штрафов.

Ранее в среду сообщалось, что минтранс Московской области усилил контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев призвал перевозчиков следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

Также он сообщил, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье выросло за семь дней по сравнению с предыдущей неделей почти в 1,5 раза.

Согласно данным оперативного штаба на 30 сентября, в Московской области зафиксировано 73,6 тыс., при этом 1,3 тыс. пациентов скончались, а еще 56,2 тыс. ― выздоровели.

Всего в России с начала пандемии зафиксировано 1 176 286 случаев COVID-19, выздоровели 958 257 человек, скончались 20 722.

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