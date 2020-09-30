Прозрачность бюджета вырастет до максимума за восемь лет

Доля закрытых статей в российском бюджете в 2021 году составит 14,9% — показатель опустится ниже 15% впервые с 2013 года, следует из проекта федеральной казны на следующую трехлетку. Сумма секретных и совершенно секретных расходов федеральной казны в 2021 году составит 3,2 трлн рублей, что на 100 млрд меньше, чем было изначально предусмотрено бюджетом на 2020 год. По сравнению с ним закрытость российской казны в 2021-м упадет почти на 2,5 п.п.

Общая сумма расходов федерального бюджета в следующем году составит 21,5 трлн рублей. Это на 300 млрд больше, чем было заложено в мартовском варианте, но ощутимо меньше, чем будет фактически потрачено в 2020-м — по его итогам общая сумма расходов прогнозируется на сумму 23,7 трлн.

Казна на 2021-й сверстана с дефицитом в размере 2,8 трлн рублей. Это сопоставимо с разрывом в 2017 году. Тогда дефицит был запланирован на аналогичном уровне.

В 2022-2023 годы расходы бюджета составят соответственно 21,9 и 23,7 трлн рублей. Дефицит — 1,2 и 1,4 трлн.

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Небольшой секрет: закрытость бюджета упадет ниже 15% впервые с 2013-го