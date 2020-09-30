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В Калининградской области запретили проведение свадеб и корпоративов из-за COVID-19

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Запрет на проведение банкетов, свадеб и корпоративных мероприятий вводится в Калининградской области с октября из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов 30 сентября.

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«Вводится запрет на организацию мероприятий <...> такие как банкеты, свадьбы, корпоративные мероприятия и тому подобное, на предприятиях общественного питания, которые проводятся, соответственно, в гостиницах, гостиничных, развлекательных и туристических комплексах», — передает слова губернатора ТАСС.

Алиханов добавил, что ограничение не затрагивает театры и концертные залы, где есть возможность рассадить зрителей, обеспечив им безопасную социальную дистанцию, при этом кинотеатры будут работать лишь в будни.

Кроме того, вводится обязательный масочный режим в общественных местах, будет ограничена работа детских игровых комнат в торговых центрах. В организациях общественного питания также необходимо будет соблюдать дистанцию, за столом смогут разместиться не более четырех человек.

Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, кроме матча «Локомотив» – «Балтика», где, однако, число зрителей сократят.

По словам губернатора, ограничения вводятся ориентировочно на месяц.

По данным регионального оперативного штаба, на 30 сентября в области подтверждено 4387 случаев заражения новым коронавирусом, из них 54 — за минувшие сутки. В последний раз такое количество заразившихся за сутки фиксировалось 2 июля. Вылечились 3312 пациентов, умерли 82 человека, остается под медицинским наблюдением 1841 человек.

Ранее, 28 сентября, Роспотребнадзор сообщил, что у половины протестированных жителей Калининграда нашли антитела к коронавирусу.

На прошлой неделе ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что динамика роста заболеваемости коронавирусом в России будет сохраняться еще на протяжении недели.

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