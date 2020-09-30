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Минпромторг сообщил о срыве поставок комплектующих для российских самолетов

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Иностранные партнеры отказались поставлять комплектующие для российских самолетов, заявил в среду, 30 сентября, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак.

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«Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут», — приводит «РИА Новости» его слова.

Как отметили в министерстве, указанные действия западных коллег направлены на остановку российских проектов в области гражданского авиастроения.

В январе 2019 года сообщалось, что американские санкции в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» («Ростех») помешали поставкам из США и Японии материалов для композитного «черного крыла» российского самолета МС-21. По состоянию на тот момент, оставшихся запасов материалов хватало только на шесть самолетов.

Тогда в «Ростехе» назвали проблему «надуманной» и заявили, что у России есть поставщики из других стран, а также имеются собственные разработки.

23 сентября текущего года президент России Владимир Путин назвал хамством отказ западных стран поставлять в Россию композиты для российского самолета МС-21. По его словам, это осуществлено из соображений нечестной конкуренции.

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