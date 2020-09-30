Трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии после пожара в Тюмени

В Тюмени трое детей получили глубокие ожоги в результате серьезного пожара. Еще один ребенок скончался. В момент возгорания дети находились дома одни.

Пожар произошел в СНТ «Малинка» рано утром. В ликвидации возгорания участвовали 16 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Соседям удалось спасти из огня троих детей. После ликвидации пожара в доме обнаружено тело ребенка 2015 года рождения. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Состояние троих госпитализированных детей медики оценивают как тяжелое. Они получили глубокие ожоги 55–65% поверхности тела. Пострадавшие находятся в реанимации.

28 сентября сообщалось о гибели двух мужчин при пожаре в Татарстане. Возгорание произошло в бане из-за ошибок при растопке печи, огонь перекинулся на дом. Пожар поздно заметили, поэтому прибывшие на место спасатели обнаружили почти полностью сгоревшие здания.