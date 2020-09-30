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Президент Азербайджана назвал условие прекращения боев в Карабахе

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Бои в Нагорном Карабахе прекратятся, как только вооруженные силы Армении покинут регион. Об этом в среду, 30 сентября, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

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«У нас одно условие — безоговорочный вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий. Если армянское правительство исполнит это условие, бои прекратятся, наступит мир», ― подчеркнул он во время встречи с ранеными в Центральном клиническом госпитале в Баку.

Также азербайджанский лидер подчеркнул, что армянский народ должен привлечь к ответственности власти своей страны, если хочет жить в условиях мира, передает «Газета.ru».

Кроме того, глава государства добавил, что международное право находится на стороне Азербайджана, чьи власти пытаются восстановить свою территориальную целостность, а также историческую справедливость.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло в минувшее воскресенье, 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке азербайджанского лидера. По словам турецкого лидера, настало время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией.

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