В Telegram добавят возможность комментариев в каналах

В Telegram станут доступны комментарии в каналах, следует из официального сообщения основателя мессенджера Павла Дурова.

Новшество станет доступным пока для некоторых каналов, в том числе и для канала самого Дурова. На какие именно каналы оно будет распространяться, он не уточнил.

«Что мне нравится в добавлении комментариев, так это то, что они неотличимы от группового чата. Фактически все комментарии в канале размещаются в группе, прикрепленной к этому каналу», — добавил Дуров.

Причем пользователи смогут оставлять не только текстовые сообщения, но и добавлять голосовые месседжи, стикеры, GIF-картинки и т.д.

11 августа Дуров объявил, что Telegram ввел инструменты против цензуры в Белоруссии, это должно позволить мессенджеру активно работать в стране.