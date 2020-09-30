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В ВС Украины заявили о возможном возобновлении боев в Донбассе

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Возобновление локальных боевых действий на востоке Украины возможно, несмотря на действие режима прекращения огня, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак на заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы в Польше 30 сентября.

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«На линии соприкосновения в Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность возобновления локальных боевых действий остается», — приводит заявление Хомчака пресс-служба минобороны Украины.

Соглашение о создании Вышеградской группы было подписано 15 февраля 1991 года лидерами Польши, Венгрии и Чехословакии. С января 1993 года, после образования Чешской и Словацкой республик, группа состоит из четырех стран.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны и освободил от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Ранее в тот же день на заседании Верховной рады Фокин сообщил, что не видит доказательств и признаков войны между Россией и Украиной. Он выразил уверенность, что Киев должен выполнить Минские соглашения и предоставить Донбассу особый статус, а также провести выборы в регионе.

В Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры по контролю за перемирием. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве России, Франции и Германии.

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