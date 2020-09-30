В ВС Украины заявили о возможном возобновлении боев в Донбассе
Возобновление локальных боевых действий на востоке Украины возможно, несмотря на действие режима прекращения огня, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак на заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы в Польше 30 сентября.
«На линии соприкосновения в Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность возобновления локальных боевых действий остается», — приводит заявление Хомчака пресс-служба минобороны Украины.
Соглашение о создании Вышеградской группы было подписано 15 февраля 1991 года лидерами Польши, Венгрии и Чехословакии. С января 1993 года, после образования Чешской и Словацкой республик, группа состоит из четырех стран.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны и освободил от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.
Ранее в тот же день на заседании Верховной рады Фокин сообщил, что не видит доказательств и признаков войны между Россией и Украиной. Он выразил уверенность, что Киев должен выполнить Минские соглашения и предоставить Донбассу особый статус, а также провести выборы в регионе.
В Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры по контролю за перемирием. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве России, Франции и Германии.