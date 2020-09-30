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Объем поддержки научных проектов увеличили в три раза в Тульской области

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил увеличить объем грантовой поддержки проектов с 2020 года. Финансирование составило 10 млн рублей.

В регионе подвели итоги конкурса научных грантов. От соискателей поступило 145 заявок, поддержку получили 26 проектов. Об этом сообщают «Тульские известия».

Победители конкурса предложили для разработки различные методики борьбы с коронавирусом, автоматизированную систему непрерывного контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ предприятий и другие проекты. Комиссия отбирала проекты, опираясь на их социальную направленность и реальную пользу для региона и страны.

Конкурс ежегодно проводится по пяти номинациям: «Проекты молодых ученых», «Научно-исследовательские проекты», «Инновационные проекты», «Подготовка и издание научных трудов, оформление заявок на получение патента на изобретение, организация и проведение научных конференций и семинаров», а также «Разработки и исследования в области композитных материалов».

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