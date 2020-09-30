МИД РФ прокомментировал заявления Мааса в ООН по ситуации с Навальным

Москва считает провокационным заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, которое он сделал в рамках общеполитической дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом в среду, 30 сентября, сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Обратили внимание на заявления главы МИД Германии Мааса с обвинениями, угрозами и ультиматумами в адрес России по ситуации с Навальным, <…> Выглядит провокационным, что для воспроизведения безосновательных претензий по поводу якобы применения против Навального с целью его отравления запрещенного <…> боевого отравляющего вещества Германией была использована на этот раз высокая трибуна ООН», ― говорится в сообщении.

В МИДе добавили, что из-за таких высказываний и позиции стран ЕС и НАТО в отношении России с Западом невозможно иметь дело, пока он не прекратит действовать методом «провокаций и подтасовок».

Маас с трибуны ООН призвал российские власти активнее расследовать якобы отравление Навального. Также он подчеркнул, что Евросоюз оставляет за собой право наложить санкции на Россию, и поблагодарил другие страны за поддержку.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкреплены фактами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 24 сентября, что в ОЗХО, которой, по утверждению Берлина, были переданы результаты анализов блогера, «морочили голову», утверждая, что никаких материалов по этому делу не получали. Позже выяснилось, что представители организации приезжали в клинику «Шарите», где находился блогер, и брали у него пробы.