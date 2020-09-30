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Советница Асада заявила о разжигании Турцией конфликта в Карабахе

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Турция разжигает конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 30 сентября, заявила «РИА Новости» советница президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан.

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«Сейчас мы можем видеть в Нагорном Карабахе, что Турция действительно разжигает конфликт, а заявление [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана показывает, что они поддерживают провокацию этого конфликта между Азербайджаном и Арменией», ― сказала она агентству.

Шаабан подчеркнула, что такими действиями турецкие власти стремятся усилить свою региональную и международную роль.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «высокопоставленные турецкие военные находятся в Азербайджане» и руководят военными действиями. Он добавил, что участие турецких самолетов в конфликте в Нагорном Карабахе — «это состоявшийся факт». По словам Пашиняна, турецкие войска находятся в Азербайджане с августа, «они начали совместные учения».

Также политик заявил об угрозе для существования армянского народа и призвал мировое сообщество осудить действия Азербайджана и Турции в Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, сообщил, что турецкие ВВС не участвуют в боевых действиях, а заявления об участии в боях сирийских боевиков являются фейками, созданными армянской пропагандой.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло в минувшее воскресенье, 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Эрдоган заявил о поддержке азербайджанского лидера Ильхама Алиева. По словам турецкого лидера, настало время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией.

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