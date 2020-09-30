Глава Евросовета призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня

Глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал обе стороны к немедленному прекращению огня. Об этом в среду, 30 сентября, сообщается в Twitter политика.

«[Мишель] выразил глубокую озабоченность по поводу масштабной эскалации ситуации в Нагорном Карабахе, осудил применение силы и призвал к немедленному прекращению огня. Переговоры — единственный выход из ситуации», — говорится в посте.

Глава ЕС также подчеркнул, что гражданское население должно быть защищено.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Обе стороны пришли к мнению, что противоборствующие участники конфликта в Карабахе должны принять меры в целях деэскалации кризиса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 сентября отметил, что обострение конфликта в Нагорном Карабахе ― тема для глубокого внутреннего анализа Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, в тот же день стало известно, что власти Франции планируют задействовать Минскую группу ОБСЕ, чтобы найти выход из ситуации в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны заявляют об уничтожении живой силы и военной техники противника.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, после чего между республиками начались военные действия.