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Тренер «Зенита» рассказал об ожиданиях от нынешнего сезона чемпионата России

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В нынешнем сезоне чемпионата России по футболу борьба будет сложной, потому что все команды усиливаются и будут бороться за чемпионство, заявил главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак в ходе беседы с «Известиями» незадолго до центрального матча с московским «Спартаком».

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«Я думаю, борьба будет долгой. Интуиция подсказывает мне, что в этом сезоне всё будет сложнее. Усиливается ЦСКА, усиливается «Спартак», хорошо выступают «Краснодар» и «Локомотив». Все они будут бороться за чемпионство, как и все последние годы», — рассказал он об ожиданиях от предстоящего сезона чемпионата.

По словам Семака, для того чтобы не стоять на месте, нужно всё время мотивировать футболистов на максимальный результат и добиваться побед в каждом матче.

«Надо частично менять состав хотя бы по несколько человек, чтобы всегда присутствовала свежая кровь. Ведь другие команды тоже становятся и злее, и сильнее. И тоже хотят выигрывать», — добавил тренер команды Санкт-Петербурга.

Говоря об усилении команды, необходимом для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, Семак выразил сожаление, что не получилось взять в «Зенит» Александра Кокорина, который «был важен» в составе.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» от 1 октября.

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