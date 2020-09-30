Новый бассейн откроют в поселке Ола в Магаданской области в октябре

В поселке Ола в Магаданской области в октябре этого года планируют открыть новый 25-метровый бассейн с озонированием. В среду, 30 сентября, объект посетил губернатор региона Сергей Носов.

Как сообщает региональное правительство, здание адаптировано под северные условия. Сейчас там ведутся внутренние отделочные и инженерные работы, благоустройство территории, пишет ИА MagadanMedia.

В скором времени строители оборудуют парковку, установят освещение и обустроят пешеходные зоны и тротуары. Открыть бассейн планируется в октябре 2020 года.

Строительство ведется на средства федерального бюджета по линии «Единой субсидии» Минвостокразвития России. Стоимость реализации проекта составила 197 млн рублей.

В ходе поездки губернатор также посетил стройплощадки двух школ, спорткомплекса, онкодиспансера и жилого комплекса. Все они возводятся в рамках нацпроектов или госпрограмм и на средства «Единой субсидии».