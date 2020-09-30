Поставки газа по «Северному потоку» временно приостановлены. Необходимо провести плановые технические работы на приёмном терминале трубопровода в Грайфсвальде. Прокачка топлива по «Северному потоку» должна возобновиться 1-го октября в 6 утра по среднеевропейскому времени. Трансбалтийский газопровод работает с начала текущего десятилетия. По «Северному потоку» Россия экспортирует в Германию и другие страны Европы до 55 миллиардов кубометров газа в год.