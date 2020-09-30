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Контроль за соблюдением масочного режима усилили в метро Самары

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Во всех видах транспорта, в том числе в метро, в Самаре усилили контроль за соблюдением масочного режима. Участники рейдов следят за пассажирами на посадочных площадках и на входе в вестибюли метро.

По данным заместителя руководителя департамента транспорта Самары, в неделю останавливают порядка 300 пассажиров без масок. Об этом сообщает НИА «Самара». Соблюдение мер безопасности позволяет снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Снимать маску нельзя до конца поездки в метро.

Во всех видах транспорта Самары по причине отсутствия масок или нежелания ими пользоваться к поездкам не допустили 1547 человек. Водители наземного транспорта имеют право не отъезжать от остановки до тех пор, пока все пассажиры не наденут маски. Также ведется контроль за соблюдением регламента санитарной обработки транспорта.

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