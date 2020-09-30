Порядка 800 тыс. масок раздадут в автобусах и троллейбусах Севастополя

В Севастополе в автобусах, троллейбусах, на катерах и на паромах начали раздавать медицинские маски. Акцию проводит департамент транспорта.

Она продлится неделю. За это время должны раздать в общей сложности 800 тыс. масок.

Частным перевозчикам рекомендовали усилить меры по соблюдению масочного режима, пишет онлайн-издание «Новый Севастополь» со ссылкой на и.о. начальника управления транспорта Анатолия Терещенко.

Каждый день в Севастополе на маршруты выходит 300 единиц общественного транспорта. С 18 сентября в городе ввели обязательный масочный режим в транспорте и в закрытых помещениях.