Мужчину задержали за попытку сбыта фальшивой купюры в банке Брянска

В Брянске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался обменять поддельную купюру в банке. Сотрудники полиции проводят разбирательство.

Мужчина обратился в отделение банка в Советском районе и попросил разменять купюру номиналом $100. Сотрудники сразу поняли, что деньги фальшивые, и вызвали вневедомственную охрану. Клиента задержали сотрудники Росгвардии, пишет NASHBRYANSK.RU.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Челябинске в суд передано уголовное дело по факту хранения фальшивых купюр. Местная жительница намеревалась продать банкноты на общую сумму 500 тыс. рублей.