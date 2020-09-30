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Мужчину задержали за попытку сбыта фальшивой купюры в банке Брянска

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В Брянске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался обменять поддельную купюру в банке. Сотрудники полиции проводят разбирательство.

Мужчина обратился в отделение банка в Советском районе и попросил разменять купюру номиналом $100. Сотрудники сразу поняли, что деньги фальшивые, и вызвали вневедомственную охрану. Клиента задержали сотрудники Росгвардии, пишет NASHBRYANSK.RU.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Челябинске в суд передано уголовное дело по факту хранения фальшивых купюр. Местная жительница намеревалась продать банкноты на общую сумму 500 тыс. рублей.

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