Сотрудница посольства США скончалась в Киеве после избиения

Сотрудница посольства США Санвер Никаело скончалась в больнице после получения травмы головы, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили в киевском управлении национальной полиции Украины.

По данным ведомства, женщину обнаружили около железнодорожных путей в Шевченковском районе Киева. В полиции считают, что Никаело могла получить травмы из-за избиения.

«В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30–40 лет, рост 190–200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Правоохранители проводят следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев.

В то же время издание «Цензор.НЕТ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, утверждает, что Никаело мог сбить поезд. По его данным, женщину мог зацепить движущийся поезд, приближения которого она не услышала.

«Она делала пробежку на рабочей ветке железной дороги и была в наушниках», — пояснил источник.

9 сентября сообщалось, что Владимир Балух, осужденный в России за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН, а затем освобожденный в рамках обмена с Украиной, впал в кому после нападения в Киеве.