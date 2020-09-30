Печоры могут превратить в территорию опережающего развития

Город Печоры в Псковской области может поменять статус моногорода на территорию опережающего развития. Этого не исключил президент региональной Торгово-промышленной палаты Владимир Зубов.

В интервью Псковской ленте новостей он объяснил, что сейчас Печоры зависят только от одного предприятия, «Евро-Керамика», которое считается градообразующим. Там создано 600 рабочих мест.

Однако в Печорском монастыре задействовано более 2 тыс. человек, которые обеспечивают поток паломников. Есть и еще один крупный работодатель в Печорах. Речь идет о Псковской таможне и погранслужбе.

Таким образом, город вполне может перерасти в территорию опережающего развития, где есть свои льготы для ведения предпринимательской деятельности и свои меры поддержки, в том числе для муниципальных органов самоуправления.

Наиболее очевидным для развития эксперт назвал туристический кластер. Сюда со своим проектом может зайти любое предприятие, которое создаст рабочие места и будет производить то, что востребовано.