Чехия и Словакия вводят режим ЧС из-за COVID-19

Чехия вводит 30-дневный режим ЧС в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил чешский министр здравоохранения Роман Примула 30 сентября.

«В целом вводимые меры будут носить менее жесткий характер по сравнению с весенними, в частности не будут закрываться магазины, заведения общепита или, например, границы. Правительство намерено максимально сохранить ход экономики», — передает его слова «РИА Новости».

Он отметил, что режим ЧС позволит быстрее реагировать на актуальную ситуацию при введении новых мер против распространения болезни, к примеру, подключить студентов-медиков в помощь персоналу в больницах и распределить медицинские материалы.

По словам министра, в массовых акциях при режиме ЧС смогут участвовать до 10 человек в помещениях и до 20 человек — на открытом пространстве, зрителей не будут допускать на спортивные состязания. Кроме того, на две недели закроют средние школы в регионах с наибольшим количеством больных COVID-19.

По данным чешского минздрава на 30 сентября, в стране зафиксировано 67 843 случая заболевания COVID-19 (из них за минувшие сутки 1965 новых случаев), выздоровели 32 759 пациентов, умерли 636 человек. Максимальный показатель зафиксирован 17 сентября, когда выявили 3129 случаев заболевания.

Также о введении режима ЧС объявили и власти Словакии — в стране его введут с четверга, 1 октября, на 45 дней, информирует братиславский телеканал ТА3.

Премьер-министр Словакии Игор Маточич напомнил, что с 16 марта по 14 июня в стране уже действовал режим ЧС, благодаря которому республика смогла успешно справиться с первой волной эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что по истечении этого срока будет принято решение о продлении или прекращении режима ЧС.

Маточич прокомментировал и вопрос возможного закрытия границ, сказав, что это зависит от развития ситуации, загруженности больниц и ответственности жителей.

По информации минздрава Словакии, за время пандемии количество заразившихся в стране достигло 10 141, выздоровели 4395 человек, умерли 48 граждан. За прошедшие сутки в стране выявили 567 инфицированных — количество заболеваний COVID-19 растет.

Ранее, 29 сентября, сообщалось о том, что число новых случаев COVID-19 в мире за неделю превысило 2 млн.

По данным ВОЗ, наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке, на них пришлось 38% новых случаев инфицирования и 52% всех жертв.