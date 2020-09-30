Крупный рынок снесут в Пскове

В Пскове демонтируют палатки и павильоны на территории рынка, известного горожанам как «Четыре угла». Объекты снесут до 1 ноября, поскольку их признали незаконными.

Как пишет Псковское агентство информации, предприниматели, работающие на рынке, получили соответствующее уведомление от городских властей.

По словам замглавы администрации Павла Волкова, территория рынка включает в себя два капитальных объекта, которые оставят. Речь идет о крытом рынке «Фавор» и торговом комплексе «Европарк».

28 нестационарных торговых точек решено снести.