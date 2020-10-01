Прямой эфир
Сюжет:

Названа доля выявления антител к коронавирусу у детей и подростков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минимальное число положительных тестов на антитела к SARS-COV-2 фиксируется у детей и подростков. Об этом 1 октября сообщил «Известиям» проект «Мониторинг. Инвитро», созданный для наблюдения за массовым тестированием на антитела среди россиян.

Поручено сообщение: Путин призвал рассказывать населению о COVID-19
Людям надо популярно объяснять, почему важно носить маски и избегать массовых мероприятий, уверены эксперты

По данным специалистов, более чем за четыре месяца исследований среди всех положительных результатов только 3% выявлены у детей до 14 лет и 2% — у подростков от 14 до 18 лет.

Среди людей в возрасте от 18 до 45 лет антитела выявили у 55%, у граждан от 45 до 65 лет — 35%, у россиян старше 65 лет — 5%.

Как отметил главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, низкие показатели выявления антител к новому коронавирусу у детей и подростков говорят об эффективности мер, принятых для предотвращения распространения инфекции.

«Также следует учитывать, что дети и подростки довольно часто переносят COVID-19 в виде легких и бессимптомных форм», — напомнил он. Всего в России по итогам 4,5 месяца массового тестирования на антитела к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в «Инвитро» выполнено более 730 тыс. исследований.

Положительные результаты теста на антитела класса G (IgG), говорящие о формировании иммунного ответа, получены накопительным итогом у 17% проверившихся россиян.

Инфографика

Массовое тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 началось 18 мая во всей сети медицинских офисов «Инвитро» на территории России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020