Названа доля выявления антител к коронавирусу у детей и подростков

Минимальное число положительных тестов на антитела к SARS-COV-2 фиксируется у детей и подростков. Об этом 1 октября сообщил «Известиям» проект «Мониторинг. Инвитро», созданный для наблюдения за массовым тестированием на антитела среди россиян.

По данным специалистов, более чем за четыре месяца исследований среди всех положительных результатов только 3% выявлены у детей до 14 лет и 2% — у подростков от 14 до 18 лет.

Среди людей в возрасте от 18 до 45 лет антитела выявили у 55%, у граждан от 45 до 65 лет — 35%, у россиян старше 65 лет — 5%.

Как отметил главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, низкие показатели выявления антител к новому коронавирусу у детей и подростков говорят об эффективности мер, принятых для предотвращения распространения инфекции.

«Также следует учитывать, что дети и подростки довольно часто переносят COVID-19 в виде легких и бессимптомных форм», — напомнил он. Всего в России по итогам 4,5 месяца массового тестирования на антитела к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в «Инвитро» выполнено более 730 тыс. исследований.

Положительные результаты теста на антитела класса G (IgG), говорящие о формировании иммунного ответа, получены накопительным итогом у 17% проверившихся россиян.

Массовое тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 началось 18 мая во всей сети медицинских офисов «Инвитро» на территории России.