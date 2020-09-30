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Глава Приморья назвал саркофагами гранитные лавочки в центре Владивостока

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал саркофагами гранитные лавочки, которые установили на центральной площади Владивостока в прошедшие выходные. Свое мнение он высказал на совещании в мэрии 30 сентября.

Поводом для встречи главы региона с ответственными за комфортную среду в городе послужила непродуманная политика в сфере благоустройства.

«Последнее ваше «творчество» — скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате. С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком», — цитирует губернатора ИА PrimaMedia.

Глава региона рекомендовал уволить сотрудников, которые принимали решение об установке скандальных гранитных скамеек. В народе их уже прозвали «траурными».

Также Кожемяко поручил создать в городе специальный совет по благоустройству и пригласить туда архитекторов, дизайнеров, представителей общественности и власти. Заниматься данными вопросами должны профессионалы, а все проекты должны быть согласованы с жителями, подчеркнул губернатор и отметил, что всю систему благоустройства Владивостока необходимо переформатировать.

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