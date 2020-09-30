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Два маршрута водного транспорта откроют в Омске в 2021 году

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Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области утвердило маршрутную сеть водного и железнодорожного транспорта. Документ распространяется на 2021 год.

Согласно приказу, опубликованному на сайте минстроя, в регионе будет работать 11 железнодорожных и два водных маршрута. Об этом сообщает ИА «Город55». Водные виды транспорта пройдут по направлениям Большая Тебендя (Паново) — Кайсы и Центр — Зеленый берег.

В документе указано, что электрички будут ходить из Омска в Москаленки, Называевск, Исилькуль. Кроме того, назначены маршруты Омск–Калачинская, Московка–Называевская, Омск–Иртышское, Омск–Колония, а также Московка–Лузино.

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