Действуют по плану А: ЦСКА, «Зенит» и «Химки» стартуют в Евролиге

Российские баскетбольные клубы в разном настроении подходят к старту нового сезона Евролиги. «Зенит» выиграл три матча подряд в Единой лиге, а ЦСКА и «Химки» пока не могут похвастаться стабильностью. Армейцы растеряли 22-очковое преимущество и уступили дома «Парме», а подмосковный клуб проиграл две встречи («Зениту» и «Нижнему Новгороду») из трех. Правда, тренер желто-синих Римас Куртинайтис не мог рассчитывать на травмированных ключевых игроков задней линии — Алексея Шведа, Стефана Йовича и Эррика Макколлума. Последние двое не смогут помочь и в первом туре «регулярки» Евролиги с «Панатинаикосом», а вот возвращение Шведа вполне вероятно. ЦСКА, в свою очередь, рассчитывает на Торнике Шенгелию, получившего повреждение в первом официальном матче сезона.

В гости к «Барселоне»

Президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что у руководства турнира есть план Б, если вновь случится глобальный карантин и команды не смогут летать на выездные игры. Тогда по примеру NBA будет создан «пузырь», где команды в том или ином формате закончат сезон-2020/21. Пока же Евролига действует по плану А и начинает регулярный чемпионат в обычном формате.

В центральном матче первого тура действующий чемпион турнира ЦСКА отправляется на выезд к «Барселоне». Каталонский клуб после поражения в финале чемпионата Испании – 2019/20 от «Басконии» сменил тренера. Вместо Светислава Пешича был приглашен Шарунас Ясикявичюс, который добивался высоких результатов со скромным по бюджету «Жальгирисом» (литовский клуб даже играл в «Финале четырех» – 2017/18). В остальном испанскому клубу удалось сохранить звездный костяк и добавить к нему лучшего ассистента последних нескольких сезонов Евролиги Ника Калатеса.

— «Барселона» — классный соперник, настраиваемся очень серьезно, — рассказал «Известиям» защитник ЦСКА Иван Ухов. — У них сильный и разносторонний состав плюс поменялся главный тренер. Шарунас Ясикявичюс качественно работал в «Жальгирисе» и сейчас постарается добиться максимальных результатов с «Барселоной». Нам потребуется много усилий, чтобы сдержать их лидеров. Главное, реализовать свои броски, в первую очередь играть от защиты и не допускать тех ошибок, которые были у нас с «Пармой». Нельзя расслабляться, даже если у тебя есть существенное преимущество.

ЦСКА приобрел двух звездных больших — Николу Милутинова и Торнике Шенгелию, но потерял глубину скамейки. Сейчас в ростере армейцев 14 человек, включая двух вчерашних юниоров — Андрея Лопатина и Александра Хоменко. Таким образом, для армейцев будет важно избежать травм лидеров в очень насыщенном календаре. Шенгелия уже получил повреждение в первом официальном матче сезона с «Астаной», но оно оказалось несерьезным.

— Торнике полетел с командой в Барселону, в клубе рассчитывают, что он сыграет в стартовом матче Евролиги, — отметил источник в ЦСКА.

В ожидании Шведа

«Химки» примут на своем паркете «Панатинаикос». Греческий гранд заметно обновил состав в межсезонье, пригласив ряд классных исполнителей, среди которых Неманья Недович, Аарон Уайт, Маркус Фостер и Ховард Сент-Рос. Тренерскую позицию решили сохранить за Георгиосом Воворасом, который долгое время был ассистентом Аргириса Педулакиса, а также успел поработать помощником Хави Паскуаля и Рика Питино. 43-летний специалист пройдет свой первый тест в полноценном статусе в Подмосковье.

Последний матч этих команд в России закончился уверенной победой хозяев (103:86). Тогда очередной суперматч выдал Алексей Швед (26 очков+7 передач). В первых официальных матчах сезона отсутствие российского защитника серьезно ударило по «Химкам». В клубе надеются, что он успеет восстановиться к игре с греками.

— Алексей индивидуально тренируется уже продолжительный период времени, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Возможно, в четверг он подключится к общей группе. Всё зависит от его самочувствия, насколько его беспокоит микронадрыв. Так что шансы на его участие в игре с «Панатинаикосом» примерно 50 на 50.

На игре в Мытищах будут присутствовать 1,5 тыс. человек, согласно всем требованиям Роспотребнадзора по проведению спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

— Мы давно не играли в Евролиге и соскучились по большому европейскому баскетболу, — продолжил Павел Астахов. — При всех наших сложностях и проблемах постараемся показать максимум, порадовать наших болельщиков и, надеюсь, сами получим удовольствие от процесса. Важно начать евросезон с домашнего успеха.

«Зенит» встретится в Турции с «Анадолу». В прошлом сезоне до пандемии команда Эргина Атамана уверенно лидировала в регулярном сезоне и считалась главным фаворитом в борьбе за трофей. В межсезонье стамбульскому клубу удалось продлить соглашение своего лидера Шейна Ларкина, а также сохранить весь костяк. Нет сомнений, что Ларкин вновь поведет команду к чемпионскому титулу. А обновленному «Зениту» важно включиться в борьбу за плей-офф. В прошлом сезоне этого не получилось в силу объективных причин, в нынешнем у Хави Паскуаля на руках есть все козыри, чтобы бороться за топ-8.

— Надеюсь, что в сезоне-2019/20 «Зенит» будет выигрывать гораздо чаще и станет претендентом в борьбе за место в плей-офф, — считает защитник «Зенита» Остин Холлинз. — У нас опытный тренер Хавьер Паскуаль, подобрался классный коллектив. Понятно, что нам потребуется время, чтобы полностью сыграться, но мы на правильном пути. Матч с «Анадолу» будет хорошим тестом для нас.

Матчи первого тура Евролиги и еврокубка начнутся с минуты молчания в память о экс-враче ЦСКА Романе Абжелилове и бывшем центровом «Црвены Звезды» Майкле Оджо.