Интернет-платформа для творческой молодежи появится в Хабаровском крае

В Хабаровском крае создали первую интернет-площадку для творческой молодежи. Платформа ARTKRAI.RU станет пространством для ребят, реализующих арт-проекты на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

В главном управлении внутренней политики рассказали, что ARTKRAI.RU выполняет сразу несколько функций. После регистрации здесь можно разместить свое творческое портфолио и найти единомышленников для создания общих проектов. Также платформа выполняет функцию социальной сети с возможностью отправки сообщений, пишет ИА AmurMedia.

Ожидается, что арт-кластер станет главным информационным звеном, где будут размещаться актуальные сведения о творческих конкурсах, стажировках, грантовых программах и других событиях.

Интернет-платформу представят 10 октября на площадке культурно-образовательного пространства «Коммуна». Следующим этапом станут творческие сборы, они запланированы на ноябрь этого года.