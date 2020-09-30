Скончался писатель и автор мультфильма «Фунтик» Валерий Шульжик

В Москве на 82-м году жизни умер писатель, драматург, поэт, сценарист, автор мультфильма «Фунтик» Валерий Шульжик. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Писатель скончался в одной из московских больниц, причиной стала продолжительная болезнь. В последние месяцы пациент не вставал с постели.

Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске. Работал матросом на пароходе, затем — электриком в театре, в 1959 году он начал писать. Первая книга поэта «Два арбуза» была издана в 1963-м, затем вышла вторая — «Веселый мастерок». Позже писатель окончил Высшие литературные курсы.